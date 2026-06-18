La Fiorentina conferma Kean ma fissa il prezzo: minimo 40 mln

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Pure il Corriere Fiorentino in edicola stamani scrive che l’incontro tra i dirigenti viola e i procuratori di Kean ha confermato il clima positivo reciproco. L’attaccante non intende chiedere la cessione né forzare la mano, ma voleva comunque capire cosa avesse in mente la Fiorentina. Che dal suo punto di vista ha ribadito di considerarlo centrale nel progetto tecnico di Fabio Grosso e di non essere alla ricerca di acquirenti.

La posizione del club

C’è da dire, però, che rispetto all’anno scorso la posizione della Fiorentina è un po’ cambiata. Prima il club viola non avrebbe mai preso in considerazione offerte inferiori alla clausola rescissoria, mentre oggi ascolterebbe eventuali proposte onerose pur senza scendere esageratamente al di sotto dei 62 milioni fissati. La valutazione di Kean è di almeno 40 milioni, che difficilmente sarebbero accettati nell’ultima parte di agosto dovendo trovare un eventuale sostituto. Lo stesso giocatore prenderebbe in considerazione solo destinazioni di altissimo livello.