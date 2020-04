FIORENTINA, Acquista uova da consegnare al Meyer

Come ogni anno i giocatori della Fiorentina sono scesi idealmente in campo a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti. Lo riporta La Nazione, che spiega come la squadra abbia acquistato le uova di Pasqua della Fondazione e le farà avere ai bambini sfortunati che trascorreranno le feste in ospedale al Meyer. Ques'anno non saranno i giocatori stessi a consegnarle ai bambini, ma ci ha pensato Paolo Bacciotti. È stato il team manager Alberto Marangon a fare da tramite con la Fondazione e ad organizzare la raccolta fondi.