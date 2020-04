FIGC, Insiste per ripartire, 35 giocatori pronti al rientro

Secondo il Corriere dello Sport, stamani in edicola, la Serie A è pronta tornare in campo. Il quotidiano sottolinea come la FIGC stia insistendo per la ripresa, tant'è che i club sono pronti a richiamare 500 calciatori per le visite. Gravina - si legge - punta a una deroga per i test sanitari dal 27 aprile, poi quattro settimane di allenamenti e le partite del 31 maggio. Mercoledì il protocollo dei medici, 35 stranieri al rientro. C'è il nodo dei contagiati.