Ferrara: "Tante domande che non avranno risposte. Ora tocca a Paratici"
Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il commento di Benedetto Ferrara al momento della Fiorentina, reduce dal pari con salvezza aritmetica raccolto ieri contro il Genoa: "Fiorentina salva e mille domande che non avranno mai risposte sincere". Poi il giornalista dice di ringraziare Vanoli e aggiunge: "Paratici avrà il compito di trasformare questo immenso vuoto in qualcosa di completamente nuovo, un luogo del sentimento e del lavoro dove regnano (non solo a parole) ambizione, dedizione ed entusiasmo.
Dove tutti quei tifosi avviliti da uno scempio lungo nove mesi potranno tornare a sorridere e a sognare senza quella malinconica sensazione di essere stati presi in giro".
Pubblicità
Rassegna stampa
Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può piùdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Copertina
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com