Ferrara: "Tante domande che non avranno risposte. Ora tocca a Paratici"

Ferrara: "Tante domande che non avranno risposte. Ora tocca a Paratici"
Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

Sulle pagine de La Nazione c'è spazio anche per il commento di Benedetto Ferrara al momento della Fiorentina, reduce dal pari con salvezza aritmetica raccolto ieri contro il Genoa: "Fiorentina salva e mille domande che non avranno mai risposte sincere". Poi il giornalista dice di ringraziare Vanoli e aggiunge: "Paratici avrà il compito di trasformare questo immenso vuoto in qualcosa di completamente nuovo, un luogo del sentimento e del lavoro dove regnano (non solo a parole) ambizione, dedizione ed entusiasmo.

Dove tutti quei tifosi avviliti da uno scempio lungo nove mesi potranno tornare a sorridere e a sognare senza quella malinconica sensazione di essere stati presi in giro".