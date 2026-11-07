Ferrara provoca: "Vi ricordate quando Paratici sfidò il Franchi con Agnelli?"

Come ogni sabato, sulle pagine sportive de La Nazione spazio a Benedetto Ferrara, con la consueta rubrica "Rock&Gol". A questo giro il tema dell'editoriale è Fiorentina-Juventus e più precisamente Fabio Paratici: "Vi ricordate quando Fabio Paratici e Andrea Agnelli sfidavano il Franchi prima di Fiorentina-Juventus? I due facevano un giro di campo sommersi dai fischi. Chissà se in queste ore l’ex bianconero ripensa a quei giorni", scrive Ferrara. Che poi si sofferma sulla squadra viola: "Ma tornando al presente è indubbio che questi giorni siano stati affollati da mille discorsi a proposito della strana gestione che Vanoli fa di Oulai e del mitico Pedro, piedi e cervello di altra categoria.

[...] La storia ricorda quella del compagno di classe dal carattere originale che alla fine diventa il capro espiatorio della classe. Chiunque faccia “casino” il maestro comunque se la prende sempre con lui. Qualsiasi sia la formazione di domani sera Vanoli una cosa ce l’ha ben chiara in testa: una vittoria sulla Juventus e lui può vivere tranquillo per un po’. E non sarà solo una questione di classifica".