FERRARA, I giorni elettrici delle trattative infinite

Il lieto fine con Vincenzo Italiano è arrivato. Ma che fatica, scrive Benedetto Ferrara su Repubblica in edicola stamani. Una trattativa complicata, nella quale ogni giorno è venuto fuori un ostacolo nuovo ("E chi paga il caffè che il tecnico ha lasciato da pagare al bar di Lerici? Gattuso potrebbe essere la soluzione. Se Mendes è d'accordo, però"). In merito all'inchiesta tirata fuori dal New York Times sui rapporti tra Mendes, Gattuso e la Fiorentina, Ferrara scrive: "In attesa di leggere qualcosa sulla Pravda sul futuro di Iachini e una retrospettiva su Maxi Olivera sulle pagine della cultura del Washington Post, non resta che godere del fatto che i giornali internazionali si occupino di noi. Firenze è sempre Firenze".

Poi conclude: "Preso un bravo allenatore e una giovane attaccante di talento adesso il mercato può iniziare. E non meravigliamoci di notizie inquietanti. Tipo: la Juventus offre Perin e Rugani per Vlahovic. Beh, in effetti, sembra davvero un affare (indovinate per chi?). Anch’ io ho provato a cambiare una vecchia Duna berlina con impianto a gas più una mountain bike cambio Shimano usata pochissimo con una Jeep Wrangler nuova di pacca. Mi hanno riso in faccia, chissà perché".