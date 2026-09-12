Moviola di Venezia-Fiorentina. Fourneau da 6: gestisce con tranquillità la gara
Prestazione sufficiente quella in Venezia-Fiorentina per Fourneau. Il direttore di gara infatti, secondo il Corriere dello Sport, al netto di qualche abbaglio gestisce con tranquillità la gara. Corrette le tre ammonizioni, manca un giallo su Ranieri che aveva interrotto un’azione avversaria.
L’atteggiamento di Hainaut gli crea qualche problema: nel primo tempo il numero 18 del Venezia finisce a terra tenendosi il petto, il direttore di gara assegna un calcio di punizione per i padroni di casa, ma il contrasto di Viery era regolare. Nella ripresa il laterale francese replica la scena dopo un contatto con Gnonto, la Fiorentina mette fuori il pallone per permettere i soccorsi, ma il giocatore del Venezia si rialza subito. I veneti anziché restituire il possesso proseguono il gioco scatenando le proteste viola: nessuna responsabilità per il direttore di gara che alla fine riporta la calma. Il fischietto della sezione di Roma 1 è ben posizionato sul contrasto tra Ranieri ed Helgason, il difensore viola prende la palla, non c’è fallo, inoltre l’episodio avviene fuori area. Tra primo e secondo tempo c’è stato anche un cambio per quanto riguarda la squadra arbitrale, il quarto uomo Ayroldi ha preso il posto di Alassio, primo assistente, fermatosi a causa di un infortunio.
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