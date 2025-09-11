Felipe Melo racconta il suo passaggio alla Juve: "Ecco cosa mi disse Corvino"

L'ex centrocampista di Inter, Juventus e Fiorentina Felipe Melo ha parlato, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, del suo trasferimento dalla squadra viola in bianconero. Queste le sue parole: "L'Inter mi voleva già nel 2009 ma Corvino mi disse ‘o vai a Torino o vai a Torino. Non hai altre scelte’. I bianconeri pagarono la clausola di 25 milioni e infilarono Marchionni nella trattativa. Firenze non la prese bene, mi contestò parecchio: lì è nata la mia prima figlia, ho amato il Franchi e la città come non mai. Se devo scegliere le due squadre italiane a cui tengo di più dico la Viola e, ovviamente, l’Inter".