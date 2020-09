FAZIO, Torna ad allenarsi. Ma resta nel mirino viola

Da ieri Federico Fazio, difensore della Roma accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina, è tornato ad allenarsi con il gruppo di Fonseca. L'argentino non era stato convocato nelle prime due partite di campionato ed era finito fuori rosa per motivi tecnici e per non aver accettato alcun trasferimento. L'emergenza che sta vivendo la squadra giallorossa in difesa però ha imposto a Fonseca di richiamare Fazio ad allenarsi, così da averlo in panchina in vista della trasferta di Udine. Resta nel mirino della Fiorentina, che però al momento sta provando a portare a Firenze Lucas Martinez Quarta, conclude il quotidiano.