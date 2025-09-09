Fagioli, l’uomo chiave di Pioli. La Repubblica-Firenze: "I due aiuti per far spiccare Nicolò"

Tra i giocatori su cui Pioli sta lavorando particolarmente in questi giorni dedicati alle nazionali al Viola Park c’è Nicolò Fagioli, titolarissimo in tre delle prime quattro partite agostane ma ancora alla ricerca delle giocate e della classe dei giorni migliori, si legge su la Repubblica-Firenze. Quattro gare in cui il centrocampista ex Juve ha fatto vedere qualcosa ma mai in maniera così continua come richiesto dal tecnico. E, approfittando delle due settimane di stop, Pioli ha affinato altri aspetti e altri spunti per far emergere ancora di più un ragazzo che la Fiorentina considera al centro del proprio progetto presente e futuro. Il primo aiuto è arrivato dal mercato.

L'arrivo di Nicolussi Caviglia libera Fagioli per compiti più offensivi e meno a tutto campo, come visto finora in un centrocampo a due. Il secondo aiuto, invece, è proprio relativo al modulo e allo schema di gioco: con l’acquisto dell’ex Venezia e il ritorno di Mandragora dall’infortunio è lecito aspettarsi, già da sabato sera con il Napoli, una mediana a tre, con un 3-5-2 come base di partenza volto sia ad affrontare al meglio il centrocampo di Conte sia a spostare qualche metro più avanti, come mezzala, proprio Fagioli, nel ruolo dove l’anno scorso con Palladino si erano viste le migliori giocate, anche in fase realizzativa di Nicolò.