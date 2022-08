EX OBIETTIVI, La Juventus fa sul serio con Milik

Il Corriere di Torino fa il punto della situazione per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Come ormai noto, il club di Agnelli è alla ricerca di un vice Vlahovic. Questa figura sarebbe stata individuata in Memphis Depay, ma visto le difficoltà nell'arrivare all'olandese del Barcellona, la Juve sembra virare su Arkadiusz Milik: col polacco ex Napoli ed accostato nei precedenti mercati alla Fiorentina è stato facilmente trovato sia l’accordo contrattuale (3,5 milioni netti) che quello con l’Olympique Marsiglia, per un’operazione da 10 milioni in tutto tra prestito oneroso e diritto di riscatto.La priorità rimane però Depay, ma non alle condizioni con cui doveva arrivare prima che saltasse Rabiot allo United.