EX DS NOTTINGHAM, Ecco chi temere dell'Olympiacos

"Paradossalmente le incognite dal punto di vista degli eventuali disordini sono più tra le tifoserie locali. Ma la Grecia ha gli occhi del mondo puntati addosso, quindi organizzerà tutto al meglio". Così Filippo Giraldi, fiorentino di nascita e a lungo dirigente del Watford e per il Nottingham Forest, club inglese della stessa proprietà dell'Olympiacos - quell'Evangelos Marinakis che vi abbiamo raccontato -, analizza al Corriere dello Sport-Stadio la finale di Conference League tra Fiorentina e greci.

Mendilibar, tecnico dell'Olympiacos che ha vinto l'Europa League un anno fa col Siviglia?

"Mi sembra bravo a mantenere gli equilibri. Marinakis è impaziente di vincere, ma il calcio è un percorso che può comprendere anche sconfitte, difficoltà. Ci si deve abituare. E comunque l’Olympiacos è stato bravo quest’anno sia in in Youth League che in Conference, dove ha eliminato un Aston Villa stanco ma superiore".

Quali giocatori dovrà temere maggiormente la Fiorentina?

"In generale dico i calciatori offensivi come Podence, Fortounis, El Kaabi. Ma anche Jovetic se giocherà. Poi El Arabi che negli anni, partendo dalla panchina, ha dato tanto alla squadra. Poi in difesa ci sono dei calciatori non così sconosciuti, come Retsos che nel 2022 è stato al Verona. Io invece ho avuto il terzino Omar Richards al Nottingham: ha una facilità di corsa mai vista in vita mia. Purtroppo però ha avuto tanti problemi. Peccato".