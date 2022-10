EX ALL. EINTRACHT, Jovic non ha colpe

Adi Hutter, ex allenatore dell'Eintracht Francoforte ha parlato così al Corriere dello Sport di Jovic: "Quando ci siamo incrociati per la prima volta, Luka era gli inizi della carriera. Tra di noi ci fu qualche difficoltà, non lo nascondo, ma per risolvere ogni problema scegliemmo di parlare in modo diretto. Gli spiegai che cosa pretendevo in partita: volevo sempre di più da lui e alla fine individuammo la giusta posizione in campo. Fu grazie a quell'intesa che l’anno dopo Jovic andò al Real".



Una scelta sbagliata per com’è finita, Hütter?

"Fu una decisione che si può giudicare sotto due punti di vista. Come tecnico dell’Eintracht, a mio avviso, sarebbe stato meglio se fosse rimasto ancora un anno con me. Ma al contempo, quando a chiamarti è il Real, come fai a dire di no? La decisione fu facile anche se poi Luka ha avuto difficoltà evidenti".

Perché secondo lei?

"Per due motivi. Il Real Madrid giocava con un sistema di gioco che prevedeva solo una punta e soprattutto, già allora, il titolare era un certo Benzema. Non penso serva aggiungere altro".



Quale fu la scintilla che nel 2018 -’ 19 permise a Jovic di segnare così tanto?

"Il segreto fu tutto nel cambio del suo atteggiamento in campo. Risolti i problemi tra di noi, dopo il primo gol Luka prese a segnare a raffica sia in Bundesliga che in Europa League, dove ci trascinò fino alle semifinali. Più faceva rete e più cresceva in autostima. A dire il vero il nostro sistema di gioco era anche il top per lui: i compagni lo riempivamo di assist dentro l’area di rigore".