ESUBERI, Una rosa intera: in 30 da sistemare altrove

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione si fa il punto sugli esuberi nella rosa della Fiorentina: sono ben 30 i giocatori viola senza ancora un futuro certo. Dei rientri dai prestiti, ben ventisette in totale, ad oggi l'unico certo di vestire la maglia gigliata nella prossima stagione, e ci mancherebbe, è Sofyan Amrabat: per gli altri, invece, tutto più incerto. In primis ci sono i big che andrebbero ad alleggerire e non poco il monte ingaggi: partendo da Zurkowski fino ad arrivare a Boateng, Biraghi, Dabo, Eysseric, Cristoforo e Saponara. Di questi alcuni potrebbero uscire più facilmente, si veda il terzino oggi all'Inter, che potrebbe rimanerci nello scambio con Dalbert, o i due francesi, che hanno interessamenti sia in Italia che in patria. Oltre ai rientri, poi, si aggiungono i quattro nuovi fuori quota saliti dalla primavera: Beloko, Hanuljak, Koffi (richiestissimo in Inghilterra, Spagna e Svizzera) e Simonti. Il lavoro, per la squadra mercato viola, non mancherà insomma.