L'esterno sinistro come altro grande colpo. Corriere Fiorentino: "L'identikit che cerca Paratici"
Una volta completati gli ultimi passaggi per Mateo Pellegrino e definita la partenza di Roberto Piccoli in direzione Bologna, Fabio Paratici potrà dedicarsi alla principale priorità ancora aperta sul mercato della Fiorentina: l’arrivo di un esterno offensivo mancino di fascia. L’identikit è già ben delineato e lo descrive stamani il Corriere Fiorentino: un giocatore destro di piede, abituato a partire dalla sinistra per poi rientrare verso il centro, giovane e con importanti margini di crescita. Non un semplice rincalzo, ma un elemento destinato a giocare un ruolo significativo nel progetto di Fabio Grosso e a completare un reparto offensivo profondamente rinnovato.
La società viola punta infatti su un profilo di alto livello e grande talento, motivo per cui l’investimento potrebbe essere particolarmente consistente. Dopo aver sistemato il centravanti, Paratici concentrerà quindi le proprie energie sull’esterno, che rappresenta l’ultimo grande tassello per completare la nuova Fiorentina. Un’altra operazione potenzialmente onerosa, ma ritenuta necessaria per dare a Grosso una rosa completa e costruita secondo le idee della nuova dirigenza.
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