Lavori in corso sulla corsia mancina: oltre Valdepenas, arriverà un altro terzino
Resta ancora un tassello da sistemare nella difesa della Fiorentina. Dopo i numerosi interventi effettuati in questa sessione di mercato, Fabio Paratici è al lavoro per aggiungere un altro terzino sinistro, che possa rappresentare un’alternativa a Victor Valdepenas e aumentare le soluzioni a disposizione di Fabio Grosso. L’eventuale arrivo del laterale mancino porterebbe a undici il numero dei nuovi acquisti viola, considerando anche le operazioni ancora previste negli altri reparti.
La volontà della società è quella di costruire una rosa il più possibile completa e con almeno due giocatori per ogni posizione. Per questo motivo, nonostante il grande numero di operazioni già portate a termine, anche la corsia sinistra resta un reparto sul quale la Fiorentina intende intervenire, così da consegnare a Grosso maggiori alternative e completare definitivamente il nuovo organico. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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