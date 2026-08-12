Mastantuono dal primo minuto? Grosso e la tentazione verso il Benevento

vedi letture

Venerdì sera, alle 21.15, il Franchi riaprirà le porte alla Fiorentina per il primo appuntamento ufficiale della stagione: i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Benevento. Una sfida che rappresenterà il vero battesimo per Fabio Grosso e per una squadra profondamente rinnovata dal mercato, dopo settimane di amichevoli e lavoro estivo. Il tecnico ha iniziato già da lunedì a preparare la gara sotto il profilo tattico, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento senza lasciare nulla al caso. Il grande interrogativo riguarda Franco Mastantuono: la tentazione di lanciarlo subito dal primo minuto è forte e gli ultimi allenamenti serviranno a sciogliere il dubbio. Qualora partisse titolare, l’argentino agirebbe sulla trequarti partendo da destra, con Atta dall’altra parte e Kean riferimento offensivo. In alternativa, spazio a Gudmundsson dall’inizio, con Mastantuono pronto a subentrare, scrive la Repubblica.

A centrocampo Grosso valuta la possibilità di schierare contemporaneamente Oulai e Fagioli, soluzione che permetterebbe alla Fiorentina di avere maggiore qualità e più linee di passaggio nella costruzione del gioco. Per il terzo posto Ndour è al momento favorito su Mandragora. In difesa, invece, Dragusin dovrebbe essere affiancato da Ranieri, leggermente avanti su Viery, con Valdepenas a sinistra e Jimenez favorito su Joao Mario sulla corsia opposta. La partita sarà anche l’occasione per Grosso di affrontare per la prima volta Floro Flores da allenatore, dopo l’unico precedente da calciatori, quando l’attuale tecnico viola segnò il gol decisivo in Juventus-Udinese del 2010. Intanto cresce l’attesa a Firenze: la vendita dei biglietti procede bene e la società ha deciso di aprire anche la Maratona per aumentare la capienza. In caso di qualificazione, la Fiorentina affronterà la vincente di Empoli-Pisa, con il turno successivo fissato al 15 settembre.