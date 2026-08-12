Dodo, rinnovo lontano ma il mercato non aiuta: nasce l'ipotesi di un annuale

vedi letture

L'esterno brasiliano è sul mercato ma non sono ancora arrivate offerte soddisfacenti. Potrebbe rinnovare per un solo anno a settembre

Il mercato della Fiorentina procede a ritmo spedito, ma nel frattempo sembra essersi rafforzata l’idea di trattenere due dei giocatori che, fino a qualche settimana fa, sembravano i principali candidati alla cessione: Moise Kean e Dodo. Se per l’attaccante la situazione appare ormai indirizzata verso la permanenza (ma molto dipenderà dall'eventuale arrivo di grandi offerte), anche il brasiliano sta progressivamente uscendo dal mercato. Il terzino era stato accostato a Roma e Napoli e valutato almeno 15 milioni, ma negli ultimi giorni le voci sul suo futuro si sono raffreddate.

Dodo e l'ipotesi annuale

Proprio per Dodo, scrive La Nazione, la Fiorentina starebbe valutando anche una soluzione alternativa alla cessione: un rinnovo annuale, una sorta di contratto-ponte che permetterebbe al club di evitare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2027 e al giocatore di avere più tempo per valutare eventuali nuove opportunità. Le prossime settimane saranno decisive: tra il debutto in Coppa Italia, Ferragosto e l’esordio in campionato del 24 agosto, la società potrebbe decidere definitivamente il futuro del brasiliano. E Fabio Grosso, nonostante l’abbondanza sulla fascia destra, non disdegnerebbe affatto di avere Dodo a disposizione.