Piccoli-Bologna, operazione da 18 mln legata all'Europa. Il Sassuolo ha provato a inserirsi
Il Bologna sta cercando di sbloccare il proprio mercato offensivo, con Roberto Piccoli sempre al centro delle strategie. La società rossoblù continua a trattare con la Fiorentina, mentre parallelamente ha raggiunto un'intesa con il Colonia per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Thijs Dallinga. Un'uscita che potrebbe favorire proprio l'arrivo dell'attaccante viola, anche se sul giocatore si registra l'inserimento del Sassuolo, alla ricerca di un sostituto per Pinamonti. Nel frattempo, Benji Dominguez si è trasferito in prestito proprio al club neroverde.
La trattativa tra viola e felsinei
Per Piccoli, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, le parti stanno lavorando soprattutto sulla formula. Se inizialmente sembrava destinato a essere ceduto a titolo definitivo, ora prende quota l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto, con una base fissa di circa 16 milioni di euro e altri 2 milioni di bonus legati all'eventuale qualificazione europea del Bologna. Il centravanti è considerato il profilo ideale per dare maggiore peso all'attacco di Tedesco: conosce bene la Serie A, garantisce struttura fisica, profondità e soprattutto una presenza costante all'interno dell'area di rigore.
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