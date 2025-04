Esodo viola per la trasferta in Slovenia, saranno 1300 i tifosi della Fiorentina a Celje

Saranno 1300 i tifosi della Fiorentina che domani sera saranno presenti allo Z’dezele Stadium di Celje, tutto esaurito da giorni con richiesta di deroga esaudita da parte del club di casa per utilizzare una parte di impianto solitamente chiusa: previsti poco meno di tredicimila spettatori e uno su dieci avrà il colore viola come segno distintivo, si legge sul Corriere dello Sport. La Fiorentina è sempre la Fiorentina per i tifosi viola e i risultati aiutano ad alimentare la passione.

Ce n’erano 2000 (2.002 per la precisione e sempre per il discorso di cui in cima) sabato sera a San Siro sulla scia delle vittorie conquistate contro Juventus e Atalanta al Franchi, saranno 1.300 domani sera in Slovenia e così ai 570 chilometri (per due) di questa trasferta se ne aggiungono altri trecento (sempre da raddoppiare tra andata e ritorno) per quella affrontata verso Milano che è stata in pratica una passeggiata sull’Autostrada del Sole. Totale, quasi 3.500 mila sostenitori al fianco di Ranieri e compagni in due partite lontano da Firenze con appena cinque giorni tra l’una e dall’altra.