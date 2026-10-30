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Giù le mani da Fagioli! Il talento non si cancella dopo qualche gara sbagliata
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Le ultime prestazioni poco convincenti e la sostituzione all'intervallo contro l'Atalanta hanno riacceso le critiche nei confronti di Nicolò Fagioli. Ma è davvero giusto mettere così pesantemente in discussione uno dei giocatori tecnicamente più dotati della rosa viola? Tra critiche legittime e giudizi troppo affrettati, ecco l'opinione del nostro Andrea Giannattasio, che nel suo video editoriale invita a non perdere il senso della misura e a recuperare un patrimonio tecnico importante per la Fiorentina.
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