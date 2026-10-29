Infermeria viola: Pongracic out almeno un mese. Atta tornerà dopo la sosta

Questa mattina La Nazione ha fatto un punto sulla situazione dei vari infortunati presenti in casa Fiorentina.

L'ultimo in ordine cronologico sulla lista viola è Marin Pongracic, che ne avrà (almeno) per un mese prima di rientrare dal problema al flessore, mentre Ranieri solo martedì ha ripreso a lavorare parzialmente con i compagni e al massimo questa sera potrà andare in panchina (non a caso è stato aggregato alla prima squadra dalla Primavera il talentuoso centrale classe 2010 Dennis Beldenti). Ai box, ovviamente, anche Atta che, se tutto andrà bene, tornerà a disposizione di Vanoli dopo la sosta di novembre, dunque per lo scontro diretto salvezza di Monza del 23.