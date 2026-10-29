Infermeria viola: Pongracic out almeno un mese. Atta tornerà dopo la sosta
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Questa mattina La Nazione ha fatto un punto sulla situazione dei vari infortunati presenti in casa Fiorentina.
L'ultimo in ordine cronologico sulla lista viola è Marin Pongracic, che ne avrà (almeno) per un mese prima di rientrare dal problema al flessore, mentre Ranieri solo martedì ha ripreso a lavorare parzialmente con i compagni e al massimo questa sera potrà andare in panchina (non a caso è stato aggregato alla prima squadra dalla Primavera il talentuoso centrale classe 2010 Dennis Beldenti). Ai box, ovviamente, anche Atta che, se tutto andrà bene, tornerà a disposizione di Vanoli dopo la sosta di novembre, dunque per lo scontro diretto salvezza di Monza del 23.
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