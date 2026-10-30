Vanoli sull'inserimento di Oulai: "Non sa la lingua e parlargli non è facile"

Nel post-partita di Fiorentina-Atalanta Paolo Vanoli, dalla sala stampa Manuela Righini al Franchi, ha parlato dell'impiego di Inao Oulai, subentrato a inizio ripresa al posto di Nicolò Fagioli: "Non è questione di meritare la maglia, Oulai è un ragazzo giovane che va fatto crescere e farlo sedere può aiutare a far capire le cose. Non sa la lingua e spiegargli le cose non è facile. Ho visto un ragazzo in settimana con la mentalità aperta. Per me ha tanto potenziale ma anche tanto da lavorare. Serve parlare meno di lui e farlo crescere. Vedremo se si meriterà una maglia, perché quelle vanno sapute tenere. Oggi quello che mi dispiace è vedere i ragazzi dispiaciuti perché volevano dare una gioia a questo meraviglioso pubblico. Alle volte vogliamo strafare ma è questo il bello di questa squadra. I due gol sono usciti da due episodi. Manca cattiveria in difesa e piano piano mister Vanoli glie la dovrà mettere. Mi prendo le mie responsabilità".

Qui la conferenza integrale di Paolo Vanoli.