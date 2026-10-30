È Jimenez il Top Fv di Fiorentina-Atalanta: Mastantuono e Njie sul podio
Dopo il golasso di San Siro, un'altra prestazione convincente per Alex Jimenez: l'esterno spagnolo si aggiudica il trofeo di Top Fv per quanto riguarda Fiorentina-Atalanta, gara disputata ieri e terminata 2-2. Jimenez è stato costante nella spinta offensiva, intraprendente nei numerosi duelli effettuati ma soprattutto decisivo col cross pennellato per la testa di Njie in un'azione che è valsa il momentaneo 1-1. Un assist che impreziosisce una prestazione più che positiva per l'ex Milan, che convince anche i lettori di FirenzeViola.it. Al secondo posto c'è Franco Mastantuono, impreciso ma sempre vivace e coraggioso nel cercare sempre la giocata; chiude il podio, al terzo posto, Alieu Njie, autore ieri del primo gol in maglia viola.
Top Fv Fiorentina-Atalanta 2-2
1) Alex Jimenez (48,4%, 207 voti)
2) Franco Mastantuono (14%, 59 voti)
3) Alieu Njie (9,9 %, 43 voti)
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