Fiorentina, patto con Firenze: sostegno per 90 minuti, poi servirà una risposta

Il patto è chiaro, novanta minuti di sostegno incondizionato, poi sarà il campo a parlare. Firenze ha scelto di stare ancora accanto alla Fiorentina, mettendo da parte delusioni e malumori per accompagnare la squadra nella delicata sfida di stasera contro l’Atalanta. La disponibilità dei tifosi, però, non rappresenta un’assoluzione preventiva. Il messaggio della Curva Fiesole è stato esplicito: sostenere i viola dal primo all’ultimo minuto, rimandando ogni giudizio al triplice fischio. Una scelta importante, soprattutto dopo i fischi seguiti alle sconfitte contro Frosinone e Torino, il confronto prima della gara con il Napoli e le successive delusioni. Ora la tifoseria è pronta a fare la propria parte, ma si aspetta una risposta concreta. Contro l’Atalanta servirà una prestazione convincente, possibilmente accompagnata da una vittoria casalinga che in campionato manca da 199 giorni. "Guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte": un richiamo all’appartenenza e al valore di una maglia che quest’anno celebra il centenario.

Al Franchi sono attesi circa 20.000 spettatori, un dato significativo per una gara infrasettimanale serale. I gruppi organizzati hanno preparato migliaia di bandierine dedicate ai cento anni della Fiorentina, da sventolare durante l’inno e all’ingresso delle squadre. Anche la società ha rilanciato l’appello, ringraziando pubblicamente la Fiesole. Adesso, però, il sostegno di Firenze dovrà essere ripagato sul campo: la tifoseria non ha mai fatto mancare il proprio appoggio e toccherà alla squadra rispondere. Lo riporta La Nazione.