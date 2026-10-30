Viviano su Fiorentina-Atalanta: "Non si può concedere un gol come quello del 2-2"

Ospite ieri della diretta sui canali di Cronache di Spogliatoio, l'ex viola Emiliano Viviano ha commentato così il 2-2 tra Fiorentina e Atalanta: "Io sulla Fiorentina sono sempre andato cauto, perché sapevo che cambiare tanto, allenatore compreso, sarebbe stato un problema. Ovviamente non me l'aspettavo di trovarla in questa posizione. Ha perso tempo con Grosso, lo dico sinceramente, ma anche adesso con Vanoli ha difficoltà. Però son convinto che una squadra imbottita di giocatori di qualità debba giocare a pallone. Non a folate o affidandosi completamente a Mastantuono. Oulai, Fagioli, Goncalves, Mastantuono, Atta: hanno tutti bisogno di giocare, di un impianto di gioco propositivo.

Il mercato secondo me ha portato una squadra buona, poi forse manca un centrocampista come Mandragora, l'errore di base rimane quello, ma credo che Paratici volesse chiudere col passato. Poi per quanto riguarda la partita con l'Atalanta il 2-2 la Fiorentina lo prende in una situazione di otto contro due, c'è De Ketelaere che viene lanciato in profondità e riceve, solo Rowe in area, non Bierhoff ecco, e tutti i difensori viola collassano verso di lui, poi la palla arriva a Zalewski che segna. In un certo senso rimango positivo, perché la squadra ha qualità comunque".

