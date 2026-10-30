FirenzeViola Il pari non rassicura: a RFV prevale il bicchiere mezzo vuoto. Oulai convince

Un punto che muove la classifica, ma non allontana le paure. Il 2-2 di ieri contro l’Atalanta è stato al centro del sondaggio lanciato stamattina durante “Buongiorno Firenze”, su Radio FirenzeViola: dopo il pareggio, il bicchiere della Fiorentina è mezzo pieno o mezzo vuoto? Tra messaggi e telefonate, ha prevalso ampiamente la seconda lettura. A pesare nelle valutazioni degli ascoltatori sono soprattutto la preoccupazione per la classifica e la sensazione che la squadra abbia ancora troppi difetti da correggere. Il risultato contro i nerazzurri non è bastato a restituire fiducia a una larga parte del pubblico, che continua ad aspettare risposte più convincenti e maggiore continuità.

Non sono mancati giudizi più fiduciosi, rimasti però minoritari rispetto a chi considera il pareggio insufficiente per guardare con serenità alle prossime partite. Un orientamento che si è accompagnato a valutazioni precise sui singoli: particolarmente apprezzata la prova di Christ Oulai a centrocampo, tra le note positive riconosciute dagli ascoltatori. Di segno diverso i commenti su Mateo Pellegrino, sul quale stanno affiorando dubbi sempre più marcati. L’attaccante è finito al centro delle perplessità del pubblico, in un reparto dal quale i tifosi attendono un contributo più incisivo. Il pari lascia dunque qualche segnale incoraggiante, ma nel giudizio della piazza radiofonica le preoccupazioni restano nettamente prevalenti.