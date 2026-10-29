Njie a San Siro è stato impalpabile. La Nazione: "Al suo posto stasera c'è Gnonto"

Njie, dopo la prova impalpabile offerta a San Siro, sembra destinato a partire dalla panchina stasera contro l'Atalanta, lasciando spazio a Gnonto. Per l’attaccante italiano potrebbe trattarsi della seconda maglia da titolare in campionato da quando Vanoli è alla guida della Fiorentina, dopo quella indossata a Genova. Come riporta stamani La Nazione, gli spunti e l’impatto positivo mostrati dall’ex Leeds contro i campioni d’Italia avrebbero convinto il tecnico a concedergli una nuova opportunità dal primo minuto.

L’idea è quella di puntare sulle sue caratteristiche e sulla capacità di creare pericoli negli ultimi metri, inserendolo nel consueto tridente offensivo. A completare il reparto saranno Mastantuono sulla corsia destra e Pellegrino al centro dell’attacco, con l’obiettivo di garantire maggiore incisività e imprevedibilità alla manovra viola.