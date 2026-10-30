Sartori presente al Franchi ieri: il gol di Joao Mario allontana il portoghese dal Bologna

Sugli spalti del Franchi, nella serata del pareggio tra Fiorentina e Atalanta, c'era anche Giovanni Sartori. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che poi spiega il motivo della presenza: il responsabile dell'area tecnica del Bologna non è nuovo alle visite a Firenze, dove è stato avvistato più volte negli ultimi anni, ma stavolta l'attenzione sarebbe stata rivolta soprattutto a Joao Mario. Il club rossoblù, che ha già avuto il portoghese in rosa nella seconda parte della scorsa stagione, potrebbe infatti tornare a interessarsi al suo profilo in vista del mercato di gennaio, dopo un avvio in viola al di sotto delle aspettative.

A complicare i possibili piani del Bologna ci ha pensato proprio il giocatore, tornato titolare contro l'Atalanta e autore di una rete. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno a Paolo Vanoli, che nel post-partita ne ha sottolineato l'impegno e la risposta sul campo: «Sono contento di parlare di lui perché questa settimana gli ho fatto pubblicamente i complimenti perché, nonostante l'abbia preso poco in considerazione, si è sempre allenato forte. Stasera ho avuto l'opportunità di metterlo e ha dimostrato il suo valore e questo è ciò che più mi piace. Senza togliere nulla a Valdepenas, ma Joao Mario dalla sua ha anche l'esperienza. È stata una risposta importante per lui e per la squadra». Parole che, almeno per il momento, non sembrano indicare una volontà del tecnico di privarsi del portoghese.