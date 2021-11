EMPOLI, Quanti dubbi: l'ex Cutrone va in panchina

Spazio anche alle probabili scelte di formazione in casa Empoli sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come riporta il quotidiano, è difficile capire chi giocherà sulla trequarti alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Di Francesco (attenzione comunque anche all'inserimento dell'ultima ora dell'ex Cutrone) e Pinamonti. In quella posizione il posto da titolare se lo giocano proprio Bajrami e Henderson. Sembra ben delineata, invece, la linea a quattro difensiva, con Stojanovic a destra, Romagnoli e Luperto centrali e Parisi a sinistra per far rifiatare Marchizza. A centrocampo Ricci e Bandinelli dovrebbero sicuramente partire dall'inizio e con loro Zurkowski, arrivato in Italia proprio per giocare nella Fiorentina e da due campionati e mezzo in forza all'Empoli.