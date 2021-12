DV9, Commento: "Così forte anche grazie alla Serie A"

Un articolo a firma Nino Minoliti esalta Dusan Vlahovic e la Serie A che è ancora in grado di produrre talenti della sua portata e migliorarli. Non avrà più il fascino e la competitività degli anni Novanta e inizio Duemila, però è sempre un grande banco di prova per migliorare ed esaltare i talenti in formazione. Sotto questo profilo può anche essere inquadrata la parabola di Gianluca Scamacca, in piena ascesa dopo aver iniziato nei vivai italiani, aver fatto un passaggio in quelli olandesi per poi tornare nella Penisola dove è poi cresciuto fino a diventare un’altra punta molto ambita e di grandi prospettive.

Ora, considerando anche i progressi importanti di Rafael Leao e, per fare un altro esempio, guardando il giocatore che è diventato Lautaro Martinez, bisogna sottolineare che sono molti gli attaccanti che hanno affinato le loro doti qui da noi: merito degli allenatori, certamente, e anche del continuo confronto con difese “scafate”, che fanno della Serie A una scuola magari un po’ invecchiata, ma sempre preziosa.