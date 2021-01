DUNCAN, Ormai è in uscita: su di lui ora c'è il Genoa

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’ultima idea per il centrocampo del Genoa porta ad Alfred Duncan della Fiorentina per il quale il club rossoblù ha effettuato un sondaggio nei giorni scorsi. Duncan non sta trovando continuità in viola (quattro presenze totali, di cui due da subentrato), e il Genoa potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciarsi.