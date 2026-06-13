Sia Dodo che Gosens vicini all'addio. Tuttosport insiste sulle idee Ruggeri-Kostic

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È una vera e propria rivoluzione quella che dovrebbe avvenire sulle corsie esterne che riguardano la Fiorentina, che dovrebbe cambiare tutto o quasi rispetto agli interpreti di questi anni. Tanto che a salutare Firenze nel corso dell'estate dovrebbero essere sia Dodo che Robins Gosens: a tornare sui due giocatori è Tuttosport, scrivendo che il brasiliano ha concluso il suo ciclo in viola dopo una stagione assai deludente come questa, era sul mercato già l'anno scorso (ma non arrivarono offerte) e il suo rinnovo di contratto, a dodici mesi dalla scadenza, è tuttora in alto mare.

Lo stesso discorso vale per il tedesco. Nella Fiorentina di Palladino recitò un ruolo da protagonista, dando sprazzi di vecchio Gosens facendosi tutta la fascia e sommando anche qualche gol e assist. La stagione appena terminata invece ha messo in mostra un giocatore più scarico, meno dinamico e acciaccato continuamente da problemi fisici: la sua idea è quella di rimanere, ma il club viola valuta eccome il suo addio.

Tra i profili più gettonati per la sua sostituzione resta forte il nome di Matteo Ruggeri, speso parecchio in orbita viola negli ultimi giorni ma obiettivo di mercato difficile da raggiungere, sia per la sua centralità all'Atletico Madrid sia per i costi che comporterebbe l'operazione. In lizza resta invece Filip Kostic, parametro zero che fa gola a diversi club, tra cui il Venezia.