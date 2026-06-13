Difesa da rifare, la Fiorentina guarda in Inghilterra: c'è l'occasione Okoli
Anche sulle colonne sportive de La Nazione ci si concentra molto sul mercato che riguarda la Fiorentina, pronta a rifondare la rosa che quest'anno ha condotto un'annata tra le peggiori della storia del club. Il quotidiano locale riparte dalla questione difesa, dove un profilo che rimane gradito ai viola è sempre quello di Caleb Okoli, centrale ex Atalanta e Frosinone, attualmente veste la maglia del Leicester con cui è retrocesso in terza serie inglese.
La sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni, da provare ad abbassare. Per caratteristiche e fisicità - si legge - piace per completare il pacchetto dei centrali. Nato a Vicenza il 13 luglio 2001, alto 191 centimetri, il suo contratto col club ex campione d'Inghilterra scadrà il 30 giugno 2029. Nella stagione conclusasi da poco ha collezionato 29 presenze in Championship (la Serie B inglese), condite da un gol, e 2 in FA Cup.
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