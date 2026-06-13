Juventus su Ndour, ma operazione difficile. I bianconeri propongono Miretti

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Dopo il fallimento di quest'anno con la mancata qualificazione alla Champions League, la Juventus è pronta a ricostruirsi e l'idea del club è quella di ripartire da un'ossatura di giocatori forti, di età abbastanza giovane e soprattutto italiani. Per questi motivi uno dei nomi messi nel mirino dai bianconeri porta a Cher Ndour, messosi in mostra con la Fiorentina e anche con l'Italia di Silvio Baldini. Un'operazione che a Torino piacerebbe eccome ma che risulta molto difficile in partenza per due motivi.

Il primo riguarda la sua centralità nel progetto viola. Per i dirigenti il classe 2004 è uno dei pochi da cui ripartire veramente e non è sul mercato, non c'è alcuna intenzione di cederlo. Inoltre, il suo prezzo sarebbe abbastanza alto anche perché il 50% della sua eventuale rivendita finirebbe nelle casse del PSG.

Per provare ad avanzare una proposta e rendere l'operazione fattibile, secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea della Juventus sarebbe quella di proporre Fabio Miretti da inserire nell'affare. Il centrocampista piace molto al ds Paratici, che lo conosce da una vita, ed è da anni un profilo gradito alla Fiorentina. Per i bianconeri può essere il modo giusto per provare almeno a mettere in piedi la trattativa, comunque molto difficile da portare in fondo.