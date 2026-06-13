De Gea, l'addio non tramonta: piace Mandas. Rifiutato il Tottenham per Fagioli
Dopo aver snocciolato un nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina, su Tuttosport si approfondisce anche il tema legato alle cessioni. Per il giornale piemontese si respira aria di separazioni con David De Gea, ambito da parecchi club per valore tecnico e anche esperienza e leadership: nel caso in cui lo spagnolo lasciasse davvero Firenze, ecco che una prima idea porterebbe a Christos Mandas, portiere attualmente al Bournemouth ma di proprietà della Lazio.
Chi invece non è destinato a partire è Nicolò Fagioli. Secondo ciò che riporta il quotidiano torinese, nonostante la stagione altalenante anche da parte del classe 2001 (comunque uno dei più positivi), la società è fortemente convinta delle sue qualità e lo vede come un pilastro del centrocampo da cui ripartire. Tanto che la Fiorentina avrebbe appena rifiutato un'offerta dal Tottenham per il giocatore, destinato a restare a Firenze a meno di clamorose offerte shock.
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