Per Jack Harrison niente Fiorentina, pronta un'avventura in New England

Per Jack Harrison niente Fiorentina, pronta un'avventura in New EnglandFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Non c’è la Fiorentina nel futuro di Jack Harrison. Come scrive oggi La Nazione, l’esterno inglese, arrivato a gennaio, con la maglia viola ha messo a segno 22 presenze condite da 1 gol e 3 assist. Questo non gli è bastato però per essere riscattato: il calciatore rientrerà formalmente al Leeds, dove è atteso per l’inizio della preparazione estiva.

La permanenza in Yorkshire però potrebbe essere soltanto temporanea. Sulle tracce del classe 1996 ci sarebbe infatti il New England Revolution, formazione della MLS interessata a riportarlo negli Stati Uniti. Per lui sarebbe un ritorno avendo già giocato, agli inizi della carriera, nel New York City FC prima del trasferimento in Europa.