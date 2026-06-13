Esterni, la Fiorentina segue Onal del NEC. Proposta di prestito per Joao Mario

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Sulle pagine di Tuttosport, ampio spazio al mercato della Fiorentina. Il quotidiano torinese fa il punto sulle trattative che riguardano gli esterni, reparto a cui i viola metteranno mano nel corso dell'estate per tanti motivi: uno dei nomi nuovi che sta seguendo la dirigenza dei Commisso è quello di Basar Onal, esterno sinistro turco che quest'anno si è messo in mostra con la maglia del NEC in Eredivisie.

Oltre ad Onal, il quotidiano parla di un sondaggio già fatto per altri nomi già circolati in queste ore. Si tratta di Joao Mario, per cui sarebbe già stato proposto il prestito con diritto di riscatto alla Juventus, e Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid, profilo che costa tanto e su cui c'è parecchia concorrenza sia in Italia sia all’estero. Sondato a sinistra anche lo svincolato Filip Kostic, occasione di mercato a zero e per questo ambito anche da altri club, come il Venezia.