Il caffè in America con Levy anche per Dragusin: Paratici sonda il terreno
Torna con forza l'idea Radu Dragusin per la difesa della Fiorentina. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport, scrivendo che il rumeno è seguito dai viola già dalle ultime sessioni di mercato e ora che c'è Fabio Paratici come direttore sportivo, torna come nome fortemente in lizza. I due si sono conosciuti alla Juventus durante i trascorsi italiani del difensore, che vuole rilanciarsi dopo una stagione difficile anche per la rottura del crociato. Resta il limite del prezzo, fissato dal Tottenham a 20 milioni di euro.
In queste ore, Paratici potrebbe averne parlato a New York con Daniel Levy, ex presidente degli Spurs che detiene ancora una piccola percentuale di quote nel club londinese. Secondo la Rosea, visto l'incontro avuto dal ds viola con l'ex patron durante il suo attuale viaggio in America dai Commisso, è probabile che si sia parlato anche di Dragusin per l'eventuale trattativa per portarlo a Firenze.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati