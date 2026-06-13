FirenzeViola La fioritura al NEC e le Nazionali turche: chi è Basar Onal, ultimo esterno accostato ai viola

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Chi è Basar Onal, esterno duttile sbocciato quest'anno con la maglia del NEC. Dalla rassegna stampa esce tra i nomi in orbita viola

Tra i nomi nuovi per il mercato in entrata della Fiorentina, in particolare per la fascia sinistra, stamani c'è quello di Basar Onal. Nato e cresciuto in Olanda ma naturalizzato turco, il classe 2004 si è messo in luce questa stagione con la maglia del NEC mettendo a referto 7 gol e 8 assist in 29 presenze nella squadra arrivata terza nel massimo campionato olandese. Abile a giocare su entrambe le fasce, il giocatore piace spesso per la sua duttilità e propensione a offendere, doti grazie a cui ha compiuto un po' tutta la trafila nella Nazionali giovanili della Turchia fino all'Under 21, in attesa del debutto con la Selezione maggiore.

Le origini e il ruolo

Onal ha sempre giocato in Olanda fin dall'inizio della sua carriera, essendo nato a Doetinchem e cresciuto nel settore giovanile del De Graafschap, in cui ha compiuto tutta la formazione calcistica fino alla cessione al NEC nell'estate 2024, per un milione di euro. Quest'anno la fioritura, di un profilo che può ricordare, per caratteristiche e modo di stare in campo, giocatori come Kerem Aktürkoğlu nei primi anni o Jesper Karlsson quando giocava in Eredivisie, pur con margini di crescita ancora ampi. Nel calcio di Grosso, qualora la Fiorentina approfondisse il discorso, farebbe comodo un po' in tutti i ruoli della fascia sinistra e destra.