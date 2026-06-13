Anche Udogie nel mirino viola: per Paratici può essere un'idea in prestito
La fascia sinistra resta ad ora uno delle priorità della Fiorentina, che andrà quasi del tutto a rifondare il pacchetto esterni dopo l'infortunio a lungo termine di Parisi e la possibile, per non dire probabile, partenza di Gosens. Secondo La Nazione, uno dei nomi che rimane tra le idee del ds Paratici è quello di Destiny Udogie, da anni uno dei più promettenti profili italiani e ormai stabilmente un punto fermo del Tottenham, con cui ha vinto anche l'Europa League.
Conosciuto molto bene dal direttore sportivo viola per i suoi trascorsi londinesi, l'ex giocatore di Atalanta e Verona resta un'idea da tenere buona in prestito, anche perché nonostante gli Spurs abbiano vissuta un'altra stagione tribolata (con la lotta salvezza fino all'ultima giornata), Udogie resta un punto cardine della formazione di De Zerbi e il suo valore non va lontano dai 30 milioni di euro.
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