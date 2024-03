DODO, 171 giorni dopo in campo: a destra concorrenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dal 24 settembre 2023 al 14 marzo 2024. Sono passati 171 giorni dal brutto infortunio di Udine, in cui Dodo riportò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, al rientro in campo contro il Maccabi Haifa. Nel mezzo, in questi 5 mesi e 21 giorni, l'intervento chirurgico, tanta sofferenza e la riabilitazione. Giovedì sera, contro gli israeliani, Italiano gli ha concesso 25 minuti di gioco e, al momento del suo ingresso in campo, i 6.000 tifosi viola presenti al Franchi l'hanno accolto con entusiasmo.

Un entusiasmo dato dall'attesa per il rientro di un ragazzo, classe 1998, che si è legato fortemente alla squadra e alla città, tanto da scherzare sui social sulla possibilità di firmare un contratto a vita. Adesso, dopo essersi goduto il rientro in campo, per Dodo è il momento di tornare a dare alla Fiorentina tutto ciò che non ha potuto dare negli ultimi mesi. Anche se sulla corsia di destra, con l'arrivo di Faraoni nel mercato di gennaio e l'esplosione di Kayode, la concorrenza non manca. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.