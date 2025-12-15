Un incubo senza fine, per il Corriere Fiorentino: "La Fiorentina non esiste"

"Lasciate ogni speranza…" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere Fiorentino questa mattina in edicola in merito alla sconfitta di ieri contro l'Hellas Verona. Il problema è che la Fiorentina non esiste, si legge sul quotidiano. Morta e sepolta nella rassegnazione di uno stadio che non ne può più di uno spettacolo ogni volta peggiore. E se con Pioli non era mai arrivata mezza reazione con Vanoli, e pareva incredibile, la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Squadra in ritiro fino a data da destinarsi, fa sapere il club.

Ma rialzarsi sarà dura. Sconcertante, la fragilità difensiva, con la costante sensazione che ogni pallone buttato in area possa, sempre, diventare un pericolo. La Fiorentina è stata un corpo immobile, come immobile è rimasta a guardare il Verona che, quasi senza volere, è andato a segnare un 1-2 che somiglia tanto, ma proprio tanto, alla parola fine.