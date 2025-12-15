Vanoli, ore decisive. E per La Gazzetta dello Sport può essere richiamato Pioli

Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Paolo Vanoli. La società sta riflettendo: tocca a Ferrari e Goretti, nel caso, prendere decisioni. Se andare avanti con Vanoli almeno fino a giovedì per l’ultimo impegno del girone di Conference League a Losanna o dargli una prova d’appello prima di Natale nel match di domenica al Franchi con l’Udinese.

Se affidarsi, come a Mainz, alla soluzione interna di Daniele Galloppa, che vola con la sua Primavera capolista solitaria e anche ieri ha battuto il Cesena. Oppure richiamare Stefano Pioli, che è sotto contratto fino a giugno del 2028 a tre milioni netti l’anno. E poi c’è l’ipotesi Iachini, già giocatore e allenatore viola. Pioli in particolare non si è lasciato benissimo col club perché non ha voluto rinunciare al suo ingaggio.