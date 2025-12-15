Adani: "La Fiorentina non fa niente di buono: tutto improvvisato, ora non ci sono più alibi"

vedi letture

L'ex giocatore della Fiorentina, oggi opinionista RAI, Lele Adani ha parlato nel corso della Domenica Sportiva proprio della squadra viola. Queste le sue parole: "La Fiorentina fa delle partite fatiscenti. Con l'Hellas non mi è dispiaciuto l'atteggiamento o l'attitudine nello stare in campo insieme. Mi sembravano tutti centrati su quello che dovevano fare. Il problema è che questa squadra non fa niente di buono, non riesce a far nulla di buono. Non è giusto semplificare, però facciamolo perché rende l'idea: oggi il portiere non para più e l'attaccante non segna più. Il Verona si è fatto gol da solo, sennò la Fiorentina poteva stare fino a domani e non avrebbe segnato.

Il Verona dava l'idea che ogni volta che ripartiva poteva fare gol. La Fiorentina ha paura negli sguardi, quando deve trovare una soluzione. Sembra tutto improvvisato, la palla lunga a Kean sembra l'unica idea elaborata. Però ad oggi gli si stringe la porta. Poi nel momento in cui puoi portare a casa un pareggio e avere un briciolo di speranza, cosa fai? Rallenti sull'ultima palla della partita. Non ci sono più alibi e non ho idea di come possano trovare soluzioni".