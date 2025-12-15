Fiorentina catastrofica, La Nazione: "Si salvi chi può: la Serie B è dietro l'angolo"

"Fiorentina catastrofica: ultima e sempre più sola" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de La Nazione oggi in edicola. La Fiorentina nel baratro della Serie B ci scende nel terzo minuto del recupero di una sfida senza senso, si legge sul quotidiano. Orban batte De Gea (per la seconda volta) e sigilla la vittoria del Verona (1-2) al Franchi. Resoconto agghiacciante, questo, che riassume alla perfezione l’ennesima domenica-incubo della squadra di Vanoli. Si è vista una squadra in confusione e in balia degli eventi.

In un momento della gara Firenze ci credeva, ma a non crederci sembrano i giocatori e l’allenatore che nel valzer delle sostituzioni sbaglia, finisce per “stracoprirsi” anziché provare a ribaltare il match. A crederci, invece, è il Franchi, che spinge, prova a spingere la squadra, che però mica risponde. Anzi, nel recupero affonda di nuovo. A fine partita il silenzio stampa, glaciale, in cui la società decide di trincerarsi. Perché la B da ieri più che un fantasma che fa paura sembra una perfida realtà.