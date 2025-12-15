Fiorentina inferno da B e La Gazzetta dello Sport titola: "Può saltare anche Vanoli"

"Fiorentina inferno da B: può saltare anche Vanoli" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de La Gazzetta dello Sport in merito alla sconfitta dei viola ieri pomeriggio contro l'Hellas Verona. Terza sconfitta di fila, nona in quindici giornate, senza mai provare il piacere del successo. Il Verona, vincendo con una doppietta di Orban, scavalca il Pisa e stacca i viola, adesso ultimi con quattro punti di distacco dalla penultima e otto dalla quartultima. La classifica è bruttissima, ma se la squadra si sbloccasse e cominciasse a vincere ci sarebbe ancora la speranza di salvarsi.

Adesso la posizione del tecnico è sotto osservazione. Il suo rendimento per media punti (0,40 a partita) è identico a quello di Pioli e non si vedono miglioramenti sul piano della produzione offensiva o della solidità difensiva. È vero che il tecnico si è concentrato molto sulla condizione atletica, deficitaria a causa della gestione precedente. Ma la situazione è preoccupante e qualche riflessione in società è naturale anche in vista del mercato di gennaio: se due allenatori non trovano la chiave, significa che la rosa ha molti limiti.