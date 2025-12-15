Fiorentina, riunione dirigenziale in corso al Viola Park: si valuta il futuro di Vanoli

Potrebbe arrivare in giornata novità sul futuro di Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport è in corso in questi minuti una riunione importante al Viola Park tra la dirigenza viola e l'allenatore Paolo Vanoli. Sono in corso delle valutazioni proprio sulla posizione del tecnico, sempre più in bilico dopo che la squadra viola è sempre più ultima in classifica e dopo 15 giornate non è ancora riuscita a centrare una vittoria.