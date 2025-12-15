Fiorentina, riunione dirigenziale in corso al Viola Park: si valuta il futuro di Vanoli
FirenzeViola.it
Potrebbe arrivare in giornata novità sul futuro di Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport è in corso in questi minuti una riunione importante al Viola Park tra la dirigenza viola e l'allenatore Paolo Vanoli. Sono in corso delle valutazioni proprio sulla posizione del tecnico, sempre più in bilico dopo che la squadra viola è sempre più ultima in classifica e dopo 15 giornate non è ancora riuscita a centrare una vittoria.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaRiflessioni in corso al Viola Park: oltre al tecnico, si valuta di inserire un nuovo dirigente
Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decidedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Copertina
LiveFiorentina in ritiro: summit in corso al Viola Park con Vanoli in dubbio e l'idea nuovo dirigente
FirenzeViolaRiflessioni in corso al Viola Park: oltre al tecnico, si valuta di inserire un nuovo dirigente
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com