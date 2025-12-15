Dramma Fiorentina, un altro ko. La Repubblica-Firenze: "Con un piede in Serie B"

"Dramma Fiorentina, sconfitta anche dal Verona: incerto il futuro di Vanoli" è il titolo che si legge nella prima pagina de la Repubblica-Firenze oggi in edicola. La Fiorentina non c’è più e perde anche nello scontro diretto, da vita o morte calcisticamente parlando, contro il Verona. Un 2-1 amaro, beffardo ma perfettamente in linea con una stagione maledetta in cui non torna nulla, dal campo alla società, passando per gli allenatori, incapaci di trovare il bandolo della matassa di un gruppo disunito, che oltre agli appelli al pubblico non è stato ancora in grado di vincere una partita.

Ieri al triplice fischio tanti tifosi non hanno avuto neppure la forza di contestare apertamente come con il Lecce, ma si sono limitati a fischiare, a un “fate ridere” cantato ai giocatori e a qualche epiteto contro la dirigenza — soprattutto in tribuna — prima di abbandonare a testa bassa il Franchi. Qualcuno è rimasto anche inerme, a piangere per un brutto sogno, quello della Serie B che si sta trasformando in realtà. I giocatori sono in ritiro, dormiranno nel centro sportivo e si alleneranno a partire da oggi, primo giorno di ritiro. Con un piede in Serie B e sempre più ultimi in classifica.