FirenzeViola Dal parare l'imparabile ad errori clamorosi: la crisi travolge De Gea che "toglie" 8 punti alla Fiorentina

La classifica della Fiorentina racconta una crisi profonda che non può essere spiegata con una sola causa né scaricata su un unico responsabile. I problemi sono strutturali, diffusi, e coinvolgono più livelli della squadra. Tuttavia, guardando al confronto con la scorsa stagione, emerge un dato che pesa come un macigno: il rendimento di David De Gea non è più quello che aveva sorretto i viola fino a pochi mesi fa. Quello che era un valore aggiunto capace di mascherare limiti e difficoltà oggi sembra essersi trasformato in un fattore di fragilità e la crisi generale ha travolto completamente anche lui.

Il portiere spagnolo, che in passato aveva costruito punti e risultati con interventi decisivi, sta vivendo una fase complicata, segnata da errori evidenti e da una sicurezza smarrita. Anche nella sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona il suo contributo negativo è stato determinante: la rete che ha sbloccato la gara nasce infatti da un suo grave errore di posizionamento, che ha spalancato la strada a Orban. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesima sbavatura di un avvio di stagione difficile.

Sommando le varie leggerezze, tra gare come Cagliari, Genoa, Verona e altri passaggi a vuoto contro Sassuolo e Milan, oltre a incertezze meno evidenti ma comunque costose con Como e Juventus, il conto è salato: la Fiorentina ha lasciato per strada diversi punti, otto per la precisione, anche per colpe riconducibili al proprio estremo difensore. È chiaro che ridurre tutto a De Gea sarebbe un errore di prospettiva, ma è altrettanto innegabile che con il rendimento dell’anno scorso, probabilmente, oggi i viola racconterebbero una storia diversa. Invece la squadra affonda, e insieme a lei uno dei suoi uomini simbolo, specchio fedele di una stagione che continua a prendere una piega sempre più preoccupante.